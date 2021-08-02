المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي للجنة المنظمة لـ بطولة كأس العالم 2022 عن الدليل الكامل لحضور مباريات بطولة كأس العرب 2021 التي تُقام ديسمبر المقبل في قطر.

شرط حضور مباريات كأس العرب

ويُشترط الحصول على الجرعة الكاملة من التطعيم ضد فيروس كورونا، كما يبدأ غدًا الثلاثاء تقديم الطلبات لشراء تذاكر مباريات البطولة حتى الـ17 من أغسطس الجاري.

كما تستمر حملة بيع التذاكر العامة للجمهور بداية من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر بينما تُطرح الدفعة الأخيرة من التذاكر بدءً من الثاني من نوفمبر وحتى نهاية البطولة في الـ18 من ديسمبر.

جدول مباريات المنتخب السعودي

وسيواجه المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، منتخب الأردن في الأول من ديسمبر المقبل في تمام العاشرة مساءً، ثم يواجه منتخب فلسطين في الرابع من ديسمبر في العاشرة مساءً، ويختتم الأخضر لقاءاته بمواجهة منتخب المغرب في السابع من ديسمبر في تمام السادسة مساءً.

جدير بالذكر أن الأخضر أنهى تصفيات المرحلة ما قبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، محتلًّا المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، ليضمن التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022 ويتأهل مباشرة لـ كأس أمم آسيا المقبلة.

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