الدويش: حمداالله فقط من يحدد وجهته

المواطن - مروة نبيل

ألمح الإعلامي الرياضي محمد الدويش، إلى احتمالية وجود خلاف بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر خلال الفترة الحالية.

حمدالله فقط من يستطيع تحديد وجهته

وعلق محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اللاعب هو الذي يحدد وجهته وليس النادي ولا جماهيره فكفوا عن هذا التهريج”.

وتابع تغريدته قائلًا: “إذا قرّر حمدالله الرحيل عن النصر بدفع الشرط الجزائي فهو حر يذهب حيث يشاء إلّا إذا تنازل النادي عن المبلغ أو جزء منه مقابل قبول اللاعب بعدم اللعب في السعودية أو لنادٍ معين فيها”.

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح في مواصلة هز الشباك والمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

أنباء عن انضمام المهاجم المغربي للاتحاد

وكان الإعلامي محمد أبو هداية قد أثار حالة من الجدل بشأن مستقبل المغربي عبدالرزاق حمدالله مع النصر خلال الفترة المقبلة، ملمحًا إلى إمكانية انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأثار شقيق المهاجم المغربي حالة من الجدل بعدما نشر عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، للاعب وهو ممسك بقميص النصر بيده، وألمح إلى رحيله عن العالمي خلال الفترة المقبلة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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