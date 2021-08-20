الرئيس الأفغاني الأسبق : حان وقت الاتحاد لإنعاش أفغانستان الممزقة

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قال الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، إنه حان الوقت لاتحاد جميع الأفغان من أجل إنعاش أفغانستان التي مزقتها الحروب.

گرانو هېوادوالو ته د خپلواکۍ د یو سل او دویمې کلیزې مبارکي وایم. هیله لرم چې ژر تر ژره مو په هېواد کی د سراسري او تل پاتې سولې په ټینگښت سره د جگړې لمن د تل لپاره ټوله شي.

لکه څنگه چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په پوره اتحاد، یووالي او متحدې ملي ارادې د خپل ټاټوبي… pic.twitter.com/PGuKqidXQj — Hamid Karzai (@KarzaiH) August 20, 2021

وحدة الأفغان

وقال الرئيس الأفغاني الأسبق في تغريدة عبر تويتر : تهانينا لأبناء وطننا الأعزاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية بعد المائة للاستقلال .. آمل أن تنتهي الحرب في بلادنا قريبًا بإحلال سلام شامل ودائم.

وأضاف : كما حارب الأفغان عبر التاريخ من أجل وطنهم بوحدة كاملة وتضامن وإرادة وطنية موحدة ؛ فقد حان الوقت الآن لتوحيد جميع الأفغان من أجل إنعاش أفغانستان التي مزقتها الحرب ، ومن أجل التعليم والتنمية والازدهار في البلاد ، ومن أجل السلام الدائم والازدهار لشعبنا.

سيطرة طالبان على أفغانستان

وأعلن مسلحو حركة طالبان يوم الأحد وصولهم إلى أطراف العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة في البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة.

وقالت الحركة إن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها بعد هروب رجال الأمن وتخليهم عن مواقعهم.

وأعلنت الحركة سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد برفقة مستشار الأمن الوطني إلى طاجيكستان ثم إلى دولة عربية وفق وقت لاحق أعلنت الإمارات وصوله إليها مع عدد من أفراد أسرته.

ويقيم غني في الإمارات التي أعلنت أنها استقبلته هو وأسرته لأسباب إنسانية منذ هروبه من كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم 14 أغسطس الجاري.

كما تأكدت أنباء مغادرة القيادي العسكري الأفغاني البارز، عبدالرشيد دوستم، بلده إلى أوزبكستان مع مجموعة من العسكريين.

تشكيل مجلس تنسيقي

وكان حامد كرزاي أعلن في وقت سابق عن تشكيل مجلس تنسيقي بقوله: بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولون عن البلاد، ومن أجل منع الفوضى وتقليل معاناة الناس وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام تم النقل السلمي للسلطة للمجلس التنسيقي المكوّن من د. عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية والزعيم قلب الدين حكمتيار، والرئيس السابق حامد كرزاي”.

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