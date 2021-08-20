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الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة
لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة

2021/08/20
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم إلى المدينة المنورة , لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

 

الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة - المواطن الرئيس الموريتاني يصل إلى المدينة المنورة - المواطن


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