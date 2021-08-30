الرائد يضم الحارس الإسباني إياجو هيريرين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الحارس الإسباني إياجو هيريرين قادمًا من نادي أتلتيك بيلباو الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر “تويتر” أن الحارس الإسباني صاحب الـ33 عامًا سيمثل الفريق الكروي الأول لرائد التحدي في الموسم الحالي 2021/ 2022.

الأندية السابقة لـ الحارس إياجو هيريرين:

وسبق لـ الحارس إياجو اللعب في صفوف أندية نومانسيا الإسباني وليجانيس الإسباني والفريق الثاني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان نادي الرائد فاز يوم الأربعاء الماضي على فريق الحزم بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن الرائد سيواجه يوم 12 سبتمبر، فريق الاتفاق في الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي.

ويحتل نادي الرائد حاليًّا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

صفقات نادي الرائد:

وكان الرائد نجح من قبل في ضم الغاني كريستيان أتسو لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق والبرازيلي إدواردو هنريكي واللاعب محمد سالم لاعب الشباب السابق قبل ضم الحارس الإسباني إياجو هيريرين.

وبوقت سابق، أكد فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد أنه لا يهتم بالرد على من يسيئون له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تصريحات إعلامية خرج بها بعد مباراة الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المطوع لـ برنامج ”أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action قائلًا: ”أقول لجماهير رائد التحدي، شجعوا فريقكم وكونوا معه على الحلوة والمرة، قوموا بواجبكم ثم حاسبوا الإدارة إذا كان هناك تقصير”.

وتابع المطوع: ”في منصات التواصل الاجتماعي تجد آلاف الأسماء المستعارة والحسابات الوهمية، أنا لا أهتم بإساءتهم لي لأنك لا تعلم من خلف هذه الحسابات، والعمل يسير للأمام ونعرف تمامًا أهدافنا في الموسم”.

وأضاف: ”من المبكر قول أنه سيُنهي الفريق موسمه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة الفتح كانت أول مباراة ونتمنى تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية بالفترة المقبلة”.

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