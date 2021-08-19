الرائد يضم يحيى الشهري رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب يحيى الشهري قادمًا من صفوف نادي النصر كصفقة انتقال حر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يحيى الشهري ينضم كصفقة انتقال حر:

وذكر الحساب الرسمي لـ رائد التحدي أن الشهري صاحب الـ31 عامًا وقع على عقد الانضمام للفريق بحضور فهد المطوع رئيس النادي.

تعليق الشهري بعد إتمام انتقاله:

وتحدث الشهري بعد انضمامه لـ رائد التحدي قائلًا: “خطوة مهمة في مسيرتي وأشكر إدارة النادي على توقيعها معي، وإن شاء الله نقدم كل ما لدينا في الموسم الحالي”.

وكان الرائد خسر بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الاتحاد بثلاثية دون رد الاثنين الماضي.

وكان النصر قرر الاستغناء عن خدمات الشهري مع 4 لاعبين آخرين بعد نهاية موسم 2020/ 2021 وهم “الحارس الأسترالي برادلي جونز، المدافع البرازيلي مايكون، عبدالعزيز الدوسري، رائد الغامدي”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة