الرائد يهزم الحزم ويصعد لوصافة دوري محمد بن سلمان مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الرائد في الفوز على الحزم بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الرائد والحزم:

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق رائد التحدي بهدف دون رد سجله اللاعب رائد الغامدي بالدقيقة الـ45 وذلك بعد اختراقه المميز لدفاعات نادي الحزم.

البركاوي يُزيد الغلة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح اللاعب المغربي كريم البركاوي في إحراز الهدف الثاني لرائد التحدي بالدقيقة الـ47 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن رائد التحدي صعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بشكل مؤقت، بعد الفوز على الحزم حيث أصبح رصيده 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين.

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