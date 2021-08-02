الرائد يواجه العين الإماراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره العين الإماراتي في ختام معسكره الإعدادي، المقام حاليًّا في مدينة مورسيا الإسبانية.

الرائد يختتم معسكر إسبانيا:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بقيادة المدير الفني بابلو ماشين، تدريباته اليومية، حيث شهد المران محطات لياقية في البداية مع تدريبات الإطالات والجري حول الملعب.

وطبق المدير الفني بابلو ماشين عددًا من الفقرات الفني التي تنوعت بين التمريرات القصيرة والكرات العرضية، في إطار استعدادات الفريق الريداوي لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الفريق الريداوي يُلاقي العين:

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مباراته الودية الخامسة والأخيرة خلال معسكره الإعدادي في إسبانيا ضد العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، قبل العودة إلى السعودية استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويطمح بابلو ماشين في تجربة العديد من اللاعبين خلال ودية العين الإماراتي، أملًا في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز بدنيًّا وفنيًّا، وتجربة الخطط المتوقع تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

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