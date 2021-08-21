الرجاء يسجل ثاني أهدافه في شباك الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الرجاء البيضاوي المغربي من تسجيل ثاني أهدافه في شباك نادي الاتحاد، وذلك في نهائي البطولة العربية المقام حاليًّا بين الفريقين على ملعب مولاي الأمير عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بإثارة غير متوقعة، حيث سجل العميد هدفه الأول عبر البرازيلي برونو هنريكي بالدقيقة الـ4 ثم تعادل إلياس حداد للرجاء بالدقيقة الخامسة.

وبالدقيقة الـ13، أضاف الفريق المغربي ثاني أهدافه عبر محمود بن حليب مستغلًّا خطأ دفاعيًّا قاتلًا من لاعبي العميد.

يذكر أن الفائز بنهائي البطولة العربية سيحصل على مكافأة مالية قدرها 22 مليون ريال.

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