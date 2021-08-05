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الرشيد: ميزة رفع جودة تحميل الوسائط تصل الإصدار التجريبي لـ واتساب
تتيح إرسال المقاطع والصور بجودة أعلى وأفضل من السابق

الرشيد: ميزة رفع جودة تحميل الوسائط تصل الإصدار التجريبي لـ واتساب

2021/08/05
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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الرشيد: ميزة رفع جودة تحميل الوسائط تصل الإصدار التجريبي لـ واتساب واتساب
المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الجديد لتطبيق الواتساب.

ميزة جديدة

وأوضح الرشيد، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ميزة رفع جودة تحميل الوسائط على الواتساب وصلت في الإصدار التجريبي مؤخرًا.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد أن هذه الميزة تفيد في إرسال المقاطع والصور بجودة أعلى وأفضل من السابق.


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