الرشيد: ميزة رفع جودة تحميل الوسائط تصل الإصدار التجريبي لـ واتساب

المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الجديد لتطبيق الواتساب.

ميزة رفع جودة تحميل الوسائط على الواتساب وصلت في الإصدار التجريبي مؤخراً .. راح تفيدك في إرسال المقاطع والصور بجودة أعلى وأفضل من السابق 🤲🔥 pic.twitter.com/eKFa2P4Tzq — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) August 5, 2021

ميزة جديدة

وأوضح الرشيد، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ميزة رفع جودة تحميل الوسائط على الواتساب وصلت في الإصدار التجريبي مؤخرًا.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد أن هذه الميزة تفيد في إرسال المقاطع والصور بجودة أعلى وأفضل من السابق.

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