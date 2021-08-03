الرشيد يحذر من مشكلة بـ إنستجرام: لا تسجل خروجًا

المواطن - الرياض

أكد المختص في التقنية عبدالعزيز الرشيد أن هناك مشكلة تقنية في إنستجرام بشأن الخروج من التطبيق وعدم استطاعة الدخول مرة أخرى.

مشكلة في إنستجرام:

وقال الرشيد في تغريدة له عبر تويتر: بعض المستخدمين يواجهون هذه الرسالة حاليًّا في الإنستجرام، وأتوقع أنها مشكلة عامة وتنحل تلقائي بعد قليل وعدد بلاغات المشاكل وصلت الآن 3700 تقرير.. لا تسجل خروج”.

في سياق آخر، تبدأ المنصة اختبارًا جديدًا حول إخفاء الإعجابات عبر مشاركات المستخدمين، بعد تجاربها في هذا المجال التي بدأت لأول مرة في عام 2019.

إخفاء الإعجابات:

ووفقًا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن إنستجرام لن تقوم هذه المرة بتمكين الميزة أو تعطيلها لمزيد من المستخدمين، وبدلًا من ذلك، تبدأ باستكشاف خيار جديد حيث يتمكن المستخدمون من تحديد ما يناسبهم- إما اختيار مشاهدة الإعجابات عبر مشاركات الآخرين أو إخفاء الإعجابات.

كما سيكون بإمكان المستخدمين إيقاف تشغيل الإعجابات عبر مشاركاتهم الخاصة، إذا اختاروا ذلك.

كورونا أوقفت الاختبارات:

وقالت إنستجرام: الاختبارات التي تنطوي على الإعجابات تم تقليل أولوياتها بعد ظهور فيروس كورونا، حيث ركزت الشركة على الجهود الأخرى اللازمة لدعم مجتمعها.

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