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الرقابة ومكافحة الفساد: وثيقة الآثار المهربة من اليمن إلى أوروبا مزورة
شددت على أهمية نقل أخبار الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي

الرقابة ومكافحة الفساد: وثيقة الآثار المهربة من اليمن إلى أوروبا مزورة

2021/08/02
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرقابة ومكافحة الفساد: وثيقة الآثار المهربة من اليمن إلى أوروبا مزورة
المواطن - الرياض

ردت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على وثيقة مزورة ومتداولة بشأن مباشرتها قضية تهريب آثار، ضمن شبكة تهريب دولية تابعة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وتنقل الآثار من اليمن لبيعها في السوق السوداء بأوروبا.

الهيئة ترد: 

وشددت الرقابة ومكافحة الفساد عبر تويتر، على أن ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، آملة في تحري الدقة، ونقل أخبار الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي.

وثيقة مزورة: 

وكانت الوثيقة المتداولة قد زعمت أن الهيئة باشرت قضية ثبت تورط فيها الإرياني لتهريب القطع الأثرية النادرة من اليمن إلى أوروبا عبر المملكة لبيعها في السوق السوداء بأسعار أقل للغاية مقارنة بقيمتها الحقيقية، حيث تم ضبط كم هائل من الآثار في مبنى بالرياض وجاري استكمال التحقيق بالقضية، بحسب الوثيقة المزورة.

الرقابة ومكافحة الفساد: وثيقة الآثار المهربة من اليمن إلى أوروبا مزورة - المواطن


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