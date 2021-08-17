الروقي ردًّا على شقيق حمدالله: عقده ما زال ساريًا

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي الرياضي سعود الروقي على حديث شقيق ووكيل أعمال المغربي عبدالرزاق حمدالله، عبدالرحيم بشأن مستقبل المهاجم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

الروقي يرد على شقيق حمدالله:

وقال الروقي: “حديث شقيق حمدالله.. وانطلاقة موسم جديد مع بيئة سليمة بتواجد الإدارة الحالية.. أما ما يُشار من البعض عن رحيل حمدالله من النصر (سواليف)”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اللاعب مستمر وما زال عقده ساري.. ويتواجد الآن في التمارين استعدادًا لمواجهة النصر والفيصلي”.

وكان شقيق المهاجم المغربي قد أثار حالة من الجدل بعدما نشر عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، للاعب وهو ممسك بقميص النصر بيده، وألمح إلى رحيله عن العالمي خلال الفترة المقبلة.

أنباء عن انضمام المهاجم المغربي للاتحاد:

وكان الإعلامي محمد أبو هداية قد أثار حالة من الجدل بشأن مستقبل المغربي عبدالرزاق حمدالله مع النصر خلال الفترة المقبلة، ملمحًا إلى إمكانية انضمامه إلى صفوف الاتحاد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح في مواصلة هز الشباك والمنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

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