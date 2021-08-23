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الرياض تسجل 94 إصابة كورونا لأول مرة منذ أشهر و4 مناطق بها 17 حالة
الحالات الحرجة 1127 وإجمالي المتعافين 529377

الرياض تسجل 94 إصابة كورونا لأول مرة منذ أشهر و4 مناطق بها 17 حالة

2021/08/23
الساعة 4:21 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض تسجل 94 إصابة كورونا لأول مرة منذ أشهر و4 مناطق بها 17 حالة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (741) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (529377) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4487) حالة من بينها (1127) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (542354) حالة، توفي منهم (849) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (360) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 94، منطقة مكة المكرمة 64، المنطقة الشرقية 39، منطقة جازان 33، منطقة القصيم 32، منطقة عسير 30.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 22، منطقة نجران 17، منطقة حائل 12، منطقة الحدود الشمالية 5، منطقة الجوف 5، منطقة تبوك 4، منطقة الباحة 3.

كورونا


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