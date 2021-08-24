الرياض ريت يستحوذ على أصل عقاري بقيمة 184.4 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الرياض المالية عن إتمام عملية استحواذ صندوق الرياض ريت على أصل عقاري في مدينة الرياض أمس بمساحة مسطحات بناء تساوي 26,520 متراً مربعاً، وتم الاستحواذ على المبنى بقيمة 184,437,500 ريال بعائد قدره 8%.

تمويل بنكي

وتم تمويل الاستحواذ عن طريق تمويل بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويعتبر الأصل العقاري حديث البناء، وتم تأجيره بالكامل إلى جهة حكومية بعقد إيجار صافي (NNN) لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

كما تم الاستحواذ على الأصل العقاري بدون أي شروط وبدون أطراف ذوي علاقةـ وتتوقع الشركة بأن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابيا بشكل عام على نتائج الصندوق بنهاية النصف الثاني من هذا العام.

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 13.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11062.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والزامل للصناعة، وتنمية، وبوان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وأسمنت القصيم، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و 3.36%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وتنمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 337.88 نقطة ليقفل عند مستوى 24486.31 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 195 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.

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