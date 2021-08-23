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الزعاق: الـ 120 يوماً المقبلة هي الألطف والأهم في السنة
موسم الزراعة الخريفية والربيع الشتوي

الزعاق: الـ 120 يوماً المقبلة هي الألطف والأهم في السنة

2021/08/23
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الزعاق: الـ 120 يوماً المقبلة هي الألطف والأهم في السنة
المواطن - الرياض

قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، إن الـ 120 يوماً المقبلة هي الأهم في السنة من الناحية النفسية والزراعية وكذلك الاقتصادية.

الأيام الألطف جواً

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن تلك الأيام هي الألطف جواً، كما أنها موسم الزراعة الخريفية والربيع الشتوي الأهم اقتصادياً، وكذلك هي موسم تصدير التمور عالمياً وتخزينها محلياً.

موسم الجماليات

وتابع د. خالد الزعاق أن هذه الأيام ستشهد كذلك موسم جماليات بهيمة الأنعام في توريدها وإدرارها للبن.

وسيكون نصيب موسم سهيل منها تقريباً 52 يوماً وكذلك موسم الوسم، فيما سيكون نصيب المربعانية منها 20 يوماً.


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