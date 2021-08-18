الزعاق: رؤية نجم المرزم دليل على نهاية الليالي الحارة

المواطن - الرياض

توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اعتدال الأجواء هذه الليالي مع رؤية نجم المرزم.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: إنه إذا شوهد نجم المرزم بالعين المجردة قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية، فهذا دليل على نهاية الليالي الحارة.

أهمية نجم المرزم:

وأضاف أن نجم المرزم يُرى بوضوح بالجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس خلال هذه الأيام، مبينًا أنه أحد النجوم التي يستدل بها رواد الفضاء لمعرفة مواقعهم، كما أنه أحد 4 نجوم اهتم بها العرب، سواء الزراع أو البحارة أو البادية، أحدها لمعرفة الجهات و3 منها لمعرفة المواسم.

وأشار خالد الزعاق إلى أن نجم الجدي لمعرفة الشمال وهو أساس الجهات، ونجم المرزم لمعرفة شدة القيظ، لافتًا إلى أن نجم سهيل لمعرفة نهاية القيظ، ونجم الثريا لمعرفة بداية البرد وبداية الحر عن طريق اقترانها بالثريا.

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