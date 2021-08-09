الزعاق: 12 يومًا تفصلنا عن موسم سهيل

المواطن - الرياض

توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يبدأ موسم سهيل بعد 12 يومًا، وبعده يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيًّا.

موسم سهيل:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: 12 يوم فقط تفصلنا عن موسم سهيل، فنحن الآن في آخر نجوم القيظ المسمى بالكليبين والذي يقال فيه (لا طلع الكليبين خذ الحفنة من المدين).

وتابع: بعد 24 يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية، وبعد 64 يومًا يدخل علينا ألطف وأنعم وأجمل مواسم السنة (الوسم)”.

طقس السعودية:

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الشرقية، الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على محافظتي الليث وينبع.

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