‎الرئيسية
جديد الأخبار
الزعاق: 30 يومًا ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية
يبدأ موسم سهيل وتبدأ الأحوال في الاعتدال

الزعاق: 30 يومًا ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية

2021/08/01
الساعة 11:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الزعاق: 30 يومًا ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية الدكتور خالد الزعاق
المواطن - الرياض

توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تبدأ درجات الحرارة في الهبوط التدريجي مع انتهاء شهر أغسطس الجاري.

شهر أغسطس: 

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن شهر أغسطس وهو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية، وأحد السبعة الشهور التي يتكون من 31 يومًا، وفيه تشتد الحرارة.

موجات الحر: 

وتابع أن شهري يوليو وأغطس من أحر شهور السنة في البلدان العربية، وموجات الحر تموج خلال الستين يومًا، ولم يبقَ سوى 30 يومًا ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعًا مع مرور الأيام، مشيرًا إلى أن العرب قديمًا كانوا ينتظرون النصف الثاني من أغسطس، حيث يبدأ موسم سهيل وتبدأ الأحوال في الاعتدال مع تراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

توقعات الأرصاد لطقس الغد: أمطار وسيول وبرد مع غبار

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة