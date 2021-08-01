الزعاق: 30 يومًا ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية

المواطن - الرياض

توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تبدأ درجات الحرارة في الهبوط التدريجي مع انتهاء شهر أغسطس الجاري.

بقي ثلاثين يوماً ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية تباعاً مع مرور الأيام

pic.twitter.com/6XD0EuLcVb — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 1, 2021

شهر أغسطس:

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن شهر أغسطس وهو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية، وأحد السبعة الشهور التي يتكون من 31 يومًا، وفيه تشتد الحرارة.

موجات الحر:

وتابع أن شهري يوليو وأغطس من أحر شهور السنة في البلدان العربية، وموجات الحر تموج خلال الستين يومًا، ولم يبقَ سوى 30 يومًا ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعًا مع مرور الأيام، مشيرًا إلى أن العرب قديمًا كانوا ينتظرون النصف الثاني من أغسطس، حيث يبدأ موسم سهيل وتبدأ الأحوال في الاعتدال مع تراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

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