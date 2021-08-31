السديس: الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي إرث علمي عبر التاريخ

المواطن - المدينة المنورة

ذكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأن الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي الشريف تُعد استدامة للدروس لإيصال رسالة المسجد النبوي الشريف العلمية لشتى بقاع العالم، وهي إهداء لعلمائنا والطلاب والباحثين، ومرجع لإصدارات المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ.

جاء ذلك خلال تدشين السديس للموسوعة بحضور كلٍّ من مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، والمستشار وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الشيخ الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، والمستشار ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة وكيل الرئيس للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

الاهتمام بالمشاريع العلمية:

وطالب الرئيس العام بالاهتمام بالمشاريع العلمية؛ لما لها من أهمية بالغة لدى المسلمين، ولحرص القيادة الرشيدة- حفظها الله- على مثل هذه المشاريع التي تثري الجانب الثقافي والديني لدى الناس عامة.

تجدر الإشارة إلى أن الموسوعة الرقمية تعمل على حصر كل ما تم إلقاؤه من دروس علمية منذ بدء التسجيلات داخل المسجد النبوي الشريف، وإتاحتها لجميع الراغبين عبر تطبيق إلكتروني، كما تضمنت خطة عمل الموسوعة أرشفة جميع الدروس، وتكوين لجنة علمية لسماع الدروس وتنقيحها، وتقسيم كافة الدروس وترتيبها بحسب اللغات والتخصصات، والاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي في تجويد المخرجات مع تحديد معيار زمني للانتهاء من إعداد الموسوعة.

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