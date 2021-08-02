‎الرئيسية
جديد الأخبار
السديس: ترقبوا أكبر مفاجأة في تاريخ رئاسة الحرمين
أشمل هيكلة إدارية تشهدها الرئاسة

السديس: ترقبوا أكبر مفاجأة في تاريخ رئاسة الحرمين

2021/08/02
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
السديس: ترقبوا أكبر مفاجأة في تاريخ رئاسة الحرمين
المواطن - مكة المكرمة

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة، والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها، حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.

خطط تطويرية: 

وأكد السديس أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لاعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي، وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واختتم بدعاء الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام تكثّف استعداداتها لـ العمرة

كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام استعداداتها