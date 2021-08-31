السديس يشارك في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن حملة “خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9”.

وجاء ذلك بحضور مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ووكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، والمستشار وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الشيخ الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، والمستشار ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

أفضل الخدمات:

وأشار السديس إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار مسجد المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.

وعبر مرتادو المسجد النبوي الشريف عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه دولتنا المباركة من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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