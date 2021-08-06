السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من الخارج

المواطن - الرياض

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كافة الوكالات بضرورة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة غرة شهر محرم، وتهيئة منظومة الخدمات المتطورة ليؤدوا شعائرهم وزيارتهم في بيئة صحية آمنه داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد معاليه أن هذه المناسبة العظيمة التي منَّ الله علينا بعودة العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من خارج البلاد، حيث تعد مقربة للفرج ومبشرة بعودة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل الجائحة، والتي ساهمت في تخفيف عدد المعتمرين والزوار من خارج البلاد.

توسيع نطاق الإجراءات

ودعا معاليه كافة الوكالات في الرئاسة لبذل المزيد من الجهود ورفع درجة الاستعداد لتوسيع نطاق الإجراءات التي تتماشى مع الإجراءات المفروضة من قبل الجهات المختصة فيما يخص الجائحة وطرق الوقاية منها ومنع انتشارها.

واختتم معالي الدكتور السديس بدعوى الله أن يزيح عنا هذا الغمة وأن يبعد عنا وعن جميع المسلمين الشرور وأن يكلل جهود هذه البلاد المباركة بالنجاح والتوفيق وأن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء لقاء ما يقومون به من متابعة حثيثة لمجريات الأمور أنه ولي ذلك والقادر عليه.

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