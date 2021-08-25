السعودية الأولى عربيًا في التصنيف العالمي لهذا النوع من البحوث 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

صُنفت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 50 دولة في العالم في جداول مؤشر مجلة نيتشر المرموقة السنوية 2021 لكمية أبحاث العلوم الطبيعية التي أجريت العام الماضي.

وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، إن ذلك يأتي نتيجة دعم القيادة السعودية لمنظومة البحث والابتكار الوطنية.

خطوات متسارعة لتعزيز مكانة السعودية علميًا

وأضاف أن القيادة السعودية اتخذت خطوات متسارعة لتعزيز مكانة المملكة العالمية في البحث العلمي من خلال تشكيل هيئة البحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الدسوقي إن الهيئة ستعمل على تحسين الترتيب التنافسي للمملكة في البحث العلمي وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة، مما سيساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 ويساعد في التحرك نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

وضمن التصنيف، حافظت المملكة على مكانتها كأكبر مساهم بين الدول العربية في جميع العلوم الطبيعية، وكانت ثاني أكبر مساهم بين دول غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تصدرت الدول العربية كافة في جميع تخصصات العلوم الطبيعية الفريدة الأربعة التي تم تحليلها.

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