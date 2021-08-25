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السعودية تأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية
طالبت بفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين

السعودية تأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية

2021/08/25
الساعة 3:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية تأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية
المواطن - واس

عبرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

وأعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما ، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.


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