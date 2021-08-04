السعودية تعزز أمنها المائي بـ الاستمطار الصناعي

المواطن - الرياض

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه يستعد لبدء في مشروع الاستمطار الصناعي والذي يهدف للبحث عن مصادر جديدة للمياه في المملكة.

مشروع الاستمطار الصناعي:

وأكد مدير عام إدارة البحث والتطوير والابتكار بالمركز ياسر جلال، أن الاستمطار هو تقنية من تقنيات تعديل الطقس، عن طريق نثر المواد العضوية الصديقة للبيئة مثل الثلج المجفف أو كلوريد الصوديوم.

وتابع في تصريحات إلى العربية، أن المواد التي تستخدم في التقنية تعتمد على أنواع السحب المستهدفة، حيث تستهدف الأماكن التي يتكون فيها السحب الدافئة أو الباردة.

تقنية منخفضة التكاليف:

ولفت إلى أن التقنية منخفضة التكلفة، وستتمكن المملكة من خلالها من زيادة المخزون المائي في السدود وزيادة المخزون الجوفي كذلك، ليعزز هذا من أمنها المائي.

ويسعى المشروع لتعزيز المخزون المائي للمملكة في ظل شح الأمطار التي لا يتجاوز معدل هطولها 100 ملليلتر سنويًا، وسيساهم بشكل كبير في زيادة نسبة هطول الأمطار من 5 إلى 20 % في السنوات المقبلة.

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