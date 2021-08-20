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السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو
بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو

2021/08/20
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو
المواطن - واس

وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو، في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.‏

ووقّع عن المملكة معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

علاقات تعاون: 

وأكّد السفيران، بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ‏دعماً لقضايا الأمن والسلم الدوليين، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدين في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيداً لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏
حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من ‏قسم الترشيحات خالد فلمبان.‏


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