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السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ خلال 2021
انخفاض نسبة التدخين من 22.7% إلى 17.5% عالميًّا

السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ خلال 2021

2021/08/10
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ خلال 2021
المواطن - الرياض

صُنّفت المملكة من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ لعام 2021م، معتمدةً بعد توفيق الله على وعي المواطن والمقيم في إنجاح وتنفيذ خططها.

خدمات وتقييمات عالية: 

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ذلك جاء بعد تقديم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين وتطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

وحصلت المملكة على تقييمات عالية لجهودها في تطبيق السياسات الصحية، وهي وضع الرسائل الصحية على علب السجائر ونشر الحملات الإعلامية الضخمة لمكافحة التبغ، وكذلك منع شركات التبغ من الإعلانات والدعم التجاري.

انخفاض نسبة التدخين:

ولفتت الصحة إلى انخفاض نسبة التدخين من 22.7% إلى 17.5% عالميًّا.

السعودية من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ خلال 2021 - المواطن


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