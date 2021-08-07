السعوديون لـ طارق حامدي: فخورون بك

المواطن - محمد سمعه

أشاد الجمهور السعودي بلاعب الكاراتيه طارق حامدي، وذلك بعد فوزه بالميدالية الفضية وتحقيقه لأول ميدالية لـ السعودية في أولمبياد طوكيو 2020.

طارق حامدي لم يقصر !

وأكدت الجماهير أنها فخورة بما قدمه حامدي طوال البطولة، مضيفين أن الحكم ظلمه باحتساب الفوز لمنافسه بالنهائي رغم تقدم حامدي في النتيجة.

ولم يُتوج حامدي بالذهب، وذلك بعد خطأ فني ارتكبه في المباراة النهائية، حيث قرر الحكم منح حامدي الميدالية الفضية.

وعلق الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية في “تويتر” على ما حققه طارق حامدي قائلًا: ” والله ما قصرت، بعيوننا أنت البطل، شكرًا لك”.

السعودية تدخل سجل الدول الفائزة بميداليات في أولمبياد طوكيو

أما الإعلامي الرياضي وليد الفراج فقال: “حامدي أدخل اسم بلادنا إلى سجل الميداليات في الأولمبياد، تمنيناها ذهبية ولكن الحمدلله على كل حال”.

وكان حامدي ضمن ميدالية أولمبية لـ المملكة في أولمبياد طوكيو ، وذلك بعد تأهله إلى دور نصف النهائي لمنافسات وزن الـ75 كيلوجراماً.

وتفوق حامدي على اللاعب الكندي دانيال جيسنسكي بنتيجة 10-3 في نزالهما ليتأهل إلى الدور نصف النهائي محتلًا المركز الأول في المجموعة برصيد 5 نقاط، ومتفوقًا على الإيراني سجاد والكرواتي كيفيسيتش والأمريكي بريان إير.

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