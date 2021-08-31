السعوديون يحتفون بولي العهد .. كل عام وأنت للمجد عنوان

المواطن - الرياض

تصدر هاشتاق “#ميلاد_ولي_العهد_36” الترند في المنطقة والعالم العربي ، حيث انهالت التغريدات والتعليقات للاحتفاء بولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

كل عام وأنت للمجد عنوان

وعلق رجل الأعمال ‏بندر بن محمد الراجحي عبر الوسم بقوله “كل عام وأنت للمجد عنوان”.

ونشر بندر العويمري مقطع فيديو وعلق عليه بقوله “قائد التغيير ومهندس الرؤية.. سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وقال فهَد بن سعوُد بن مِشخص علم السعودية “في ( 31 ) أغسطُس وُلد الإلهام”.

وغردت هيفاء الهلالي المشرفة الإعلامية وعضو جمعية إعلاميون بقولها “#ميلاد_ولى_العهد_٣٦ عاماً .. نحتفي بك فرحاً وحباً وولاء”.

تاريخ من المجد أنت قائده

وغرد ناصر بن محمد ناشط اجتماعي وعضو فريق برق بقوله: “تاريخ من المجد أنت قائده.. بك نباهي العالم مهما حيينا”.

وقال عبدالعزيز المريسل “كل عام ومجدنا بوجودك يتجدد وكل سنة ونحن بإلهامك نسارع الخطى نحو المستقبل”.

وغرد حامد الجباري بقوله “من بسمتك نبتسم في كل يوم.. وفي نظرتك نفخر لأبعد مدىٰ”.

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