السوبر السعودي مستمر بمسمى “كأس بيرين” لعامين

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استمرار مسمى السوبر السعودي بـ”كأس بيرين للسوبر السعودي” لمدة عامين قابلة للتجديد.

استمرار السوبر السعودي بالمسمى الجديد:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وقع اتفاقية رعاية لبطولة كأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين، وشملت تغيير الاسم الرسمي لنسخة عام 2021 فقط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه اليوم أنه تم تجديد عقد الشراكة مع “بيرين”، لتكون بموجبه راعيًا لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والمنتخبات السعودي، مع استمرار السوبر السعودي بمسمى “كأس بيرين للسوبر السعودي” لمدة عامين قابلة للتجديد.

وتمت مراسم تجديد الشراكة في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، والرئيس التنفيذي لشركة بيرين للمياه، المهندس موفق مباره.

إشادة بدعم الشركة للرياضة:

ومن جانبه، ثمّن الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم الإسهامات الوطنية لشركة مياه بيرين، بالإضافة إلى دورها في دعم الرياضة من خلال المنتخبات الوطنية وكأس خادم الحرمين الشريفين والاستمرار في رعاية “كأس بيرين للسوبر السعودي”.

وأضاف القاسم: “ما تقدمه الشركة في هذا الصدد يعكس المشاركة الجادة للقطاع الخاص في دعم الرياضة والرياضيين بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص، كما تتمتع الشركة بالاحترافية العالية”.

وأكد المهندس موفق مباره، حرص الشركة على دعم وتشجيع الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، مثمّنًا العمل الدؤوب للاتحاد السعودي من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية والوصول لمراتب متقدمة عالميًّا، موجهًا شكره للاتحاد على تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للمساهمة بدعم الرياضة السعودية بوسائل وطرق متنوعة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة بيرين عن تقديم العديد من الهدايا للجمهور بقيمة تقريبية مليون ريال خلال مدة الرعاية على أن يتم إعلان تفاصيلها بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة