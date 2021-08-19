السودان تسمح بدخول كل المسافرين القادمين من الخارج بشروط

المواطن - متابعة

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، أمس، قرارًا يقضي بالسماح بدخول جميع الركاب القادمين من الخارج بما في ذلك غير المواطنين القادمين من الهند، بعد توصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان.

شروط السماح بالدخول:

واشترطت سلطة الطيران المدني السودانية، حصول القادمين إلى السودان على شهادة سلبية لفحص كورونا (PCR) خلال 72 ساعة أو 96 ساعة للقادمين من الأمريكتين وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من عمر 8 سنوات فأكثر، موضحةً أنه في حالة مخالفة الاشتراطات الصحية تتكفل الشركة الناقلة بتكاليف الحجر المؤسسي وإجراءات الفحص والالتزامات الأخرى لمدة 14 يومًا.

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