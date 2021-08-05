السوري معن أسعد يتوج ببرونزية في طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

توج السوري معن أسعد، اليوم الأربعاء، بالميدالية البرونزية في رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

معن أسعد يخطف الميدالية البرونزية

ونجح معن أسعد في حصد الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وزن فوق 109 كلج، ليأتي خلف الإيراني علي داوودي، والجورجي لاشا تالاخادزه، وذلك ضمن منافسات اليوم الأخير لمنافسات رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو.

وكان السوري معن أسعد قد رفع 424 كلج في الخطف والنتر، لينجح في التتويج بميدالية أولمبية هي الأولى لسوريا منذ منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد أثينا 2004″، والرابعة في تاريخ مشاركاتها.

سوريا في الأولمبياد

وتعود الميدالية الأولى التي حققتها سوريا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية إلى أولمبياد لوس أنجلوس 1984، عندما حقق المصارع جوزيف عطية الميدالية الفضية.

وحصدت السورية غادة شعاع الميدالية الذهبية في “أولمبياد أتلاتنا 1996” في منافسات ألعاب القوى “مسابقة السباعي”، ونجح الملاكم ناصر الشامي في التتويج بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في “أولمبياد أثينا 2004”.

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