الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد

المواطن - واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 182 يوماً 1972 مسجداً .

الحرص على سلامة المصلين

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي ثلاثة مساجد في كل من منطقتي الرياض وجازان ومسجد واحد في منطقة القصيم.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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