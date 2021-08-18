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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا
افتتحت 2010 مساجد خلال 193 يومًا

الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا

2021/08/18
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد أغلقت بسبب كورونا
المواطن - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 193 يوماً 2010 مساجد؛ وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الشؤون الإسلامية تشدد على تطبيق الاحترازات

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقة الباحة, مفيدة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.


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