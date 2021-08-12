الشباب لا يخسر ضد أندية عسير بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز ضد أندية عسير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها

ويحل الشباب ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند الساعة 7:15 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في آخر 6 مباريات ضد أندية عسير ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مواجهة واحدة.

ويُقدم الليوث مستوى مميزًا في المباريات الافتتاحية بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يمنح لاعبيه دعة معنوية قبل مواجهة أبها اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انطلاق دوري محمد بن سلمان

وانطلقت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس الأربعاء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد، وتمكن الفريق الفيحاوي من الفوز بهدف دون رد.

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