الشباب يستخرج شهادة الكفاءة المالية رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

الشباب يحصل على شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له بتسجيل لاعبين جدد في الموسم الرياضي الجديد.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

الهويشان يشكر البلطان

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، خليف الهويشان أن النادي تلقى رسميًا قرار لجنة الكفاءة المالية الذي يُفيد بحصوله على الشهادة لوفائه بجميع الالتزامات المالية والتعاقدية، مما يمكنه من تسجيل ومشاركة جميع اللاعبين الذي تم التعاقد معهم.

وتابع الهويشان: “بهذه المناسبة يتقدم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشكر والتقدير لرئيس النادي، خالد البلطان على متابعته الدقيقة لتفاصيل هذا الملف ودعمه في إنهاء المتطلبات المالية”.

واختتم الرئيس التنفيذي لنادي الشباب تصريحاته قائلًا: “وتمنى للفريق الأول لكرة القدم كل التوفيق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق تطلعات جماهيره”.

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