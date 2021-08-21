‎الرئيسية
الرياضة
الشباب يسقط في فخ ريمونتادا الاتفاق بتعادل مثير بـ دوري محمد بن سلمان
في ختام مباريات الجولة الثانية

الشباب يسقط في فخ ريمونتادا الاتفاق بتعادل مثير بـ دوري محمد بن سلمان

2021/08/21
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الشباب يسقط في فخ ريمونتادا الاتفاق بتعادل مثير بـ دوري محمد بن سلمان جانب من مباراة الشباب والاتفاق
المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في فخ التعادل بثلاثية لكل فريق أمام الاتفاق بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والاتفاق:

وكان الليث تقدم بالهدف الأول عبر نجمه النيجيري أوديون إيغالو بالدقيقة الـ40، ثم أضاف الأرجنتيني إيفر بانيغا ثاني الأهداف لليث بالدقيقة الـ46 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الليث بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الليث ليضيف ثالث أهدافه عبر اللاعب إيغالو بالدقيقة الخمسين.

الشباب والاتفاق

الاتفاق يعود بـ ريمونتادا مثيرة:

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها لإعلان فوز الشباب بثلاثية، كشر الاتفاق عن أنيابه ليضيف 3 أهداف عبر كل من وليد أزارو وروبين كايسون وإبراهيم محنشي بالدقائق الـ77 والـ80 والـ88.

وانتهى اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق، ليصبح رصيد الليث نقطة، بينما أصبح رصيد الاتفاق 4 نقاط كذلك.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الشباب يُنهي الشوط الأول بثنائية في الاتفاق

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول