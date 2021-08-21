الشباب يسقط في فخ ريمونتادا الاتفاق بتعادل مثير بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في فخ التعادل بثلاثية لكل فريق أمام الاتفاق بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الشباب والاتفاق:

وكان الليث تقدم بالهدف الأول عبر نجمه النيجيري أوديون إيغالو بالدقيقة الـ40، ثم أضاف الأرجنتيني إيفر بانيغا ثاني الأهداف لليث بالدقيقة الـ46 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الليث بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الليث ليضيف ثالث أهدافه عبر اللاعب إيغالو بالدقيقة الخمسين.

الاتفاق يعود بـ ريمونتادا مثيرة:

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها لإعلان فوز الشباب بثلاثية، كشر الاتفاق عن أنيابه ليضيف 3 أهداف عبر كل من وليد أزارو وروبين كايسون وإبراهيم محنشي بالدقائق الـ77 والـ80 والـ88.

وانتهى اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق، ليصبح رصيد الليث نقطة، بينما أصبح رصيد الاتفاق 4 نقاط كذلك.

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