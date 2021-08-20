الشباب يضم كارلوس جونيور رسميًّا لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سبب انضمام كارلوس جونيور إلى الشباب:

وانضم المهاجم البرازيلي صاحب الـ26 عامًا قادمًا من نادي سانت كلارا البرتغالي حتى صيف عام 2024، وذلك لتدعيم مركز الهجوم مع اللاعب النيجيري أوديون إيغالو.

وسبق للاعب جونيور اللعب في صفوف أندية ريو آفي البرتغالي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي وإنترناسيونال البرازيلي.

جدير بالذكر أن التعاقد مع البرازيلي جونيور، جاء بعد إعلان المهاجم مهند عسيري اعتزاله كرة القدم لظروف خاصة به.

قيمة الصفقة:

وكانت صحيفة Mais futebol البرتغالية، أشارت اليوم إلى أن الشباب نجح في ضم جونيور مقابل 3 ملايين يورو.

وقدم كارلوس جونيور أداءً لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتا كلارا خلال منافسات الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 18 هدفًا وصنع 4 آخرين.

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