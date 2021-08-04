الشباب يفاوض أمين يونس

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان للتعاقد مع لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أمين يونس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يسعى لضم أمين يونس

وكانت تقارير ألمانية، قد أكدت مؤخرًا أن أمين يونس يمتلك عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، دون الكشف عن هوية الفريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف الخبير في سوق الانتقالات، ماكس بيليفيلد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن هوية النادي السعودي، حيث أكد أن الشباب يفاوض الألماني أمين يونس حاليًا، مؤكدًا أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

ولفت الخبير في سوق الانتقالات، إلى أن نادي الشباب وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع فرانكفورت، وسيتم تقدم عرض اليوم، لحسم الصفقة، خاصة أنه يسعى لبيعه للتعاقد مع نجم فريق ميلان، النرويجي ينس بيتر هاوجي.

يونس .. مسيرة من التألق

ويلعب صاحب الأصول اللبنانية، الألماني يونس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء قادمًا من نابولي الإيطالي، وسيتعين على النادي الألماني تفعيل البند من أجل بيعه.

وشارك أمين يونس في 295 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع جميع الفرق، وتمكن من المساهمة في تسجيل 86 هدفًا بجميع البطولات، حيث نجح في تسجيل 45 هدفًا، فيما قدم 41 تمريرة حاسمة.

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