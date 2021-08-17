الشباب يفقد باولينيو 14 يومًا

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب الوافد الجديد البرازيلي باولينيو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة.

الإصابة تبعد باولينيو

وأشار نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها باولينيو أثبتت معاناته من إجهاد في العضلة، وسيحتاج إلى الحصول على راحة لمدة 14 يومًا.

وتعاقد نادي الشباب مع باولينيو لمدة 4 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوفيستا البرتغالي، ولكنه غاب عن مباراة أبها الماضية، لعدم الجاهزية الفنية وعدم الحصول على الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة الاتفاق، يوم 21 أغسطس.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثالث بـ3 نقاط.

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