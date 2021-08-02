الشباب يُعير محمد عطية إلى الطائي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن موافقة الإدارة، برئاسة خالد البلطان، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد عطية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

محمد عطية إلى الطائي:

وأشار حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد عطية سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

ويُجيد محمد عطية صاحب الـ29 عامًا، اللعب في مركز صانع الألعاب، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب موسم 2019 بعقد يمتد لـ3 مواسم، قادمًا من أُحد، ويطمح للظهور بشكل جيد مع فارس الشمال في الموسم الجديد.

فارس الشمال يستعد لدوري المحترفين:

وتواصل إدارة نادي الطائي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في التألق بالموسم الجديد، حيث ضم العديد من اللاعبين ومنهم حارس المرمى البلغاري مارتن لوكوف، والزيمبابوي ناوليدج موسونا.

ونجح فارس الشمال في خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصحبة فريقي الحزم والفيحاء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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