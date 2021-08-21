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الشباب يُنهي الشوط الأول بثنائية في الاتفاق
بالجولة الثانية من دوري المحترفين

الشباب يُنهي الشوط الأول بثنائية في الاتفاق

2021/08/21
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب يُنهي الشوط الأول بثنائية في الاتفاق الشباب والاتفاق
المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراته ضد الاتفاق بثنائية دون رد، وذلك في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق:

وكان الليث تقدم بالهدف الأول عبر نجمه النيجيري أوديون إيغالو بالدقيقة الـ40، ثم أضاف الأرجنتيني إيفر بانيغا ثاني الأهداف لليث بالدقيقة الـ46 من ركلة جزاء.

وتُقام مباراة الليث والاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الشباب والاتفاق

الاستفاقة والعودة شعار الليث:

ويسعى الليث إلى تحقيق الاستفاقة والفوز في ثاني مبارياته بـ دوري المحترفين، وذلك بعد خسارته بالجولة الأولى من فريق أبها، بينما تمكن نادي الاتفاق من الفوز على الباطن بثنائية لهدف بالجولة الأولى.


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