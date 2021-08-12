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الشيوخ الأمريكي يقر مسودة موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار
بموافقة 50 صوتًا مقابل 49

الشيوخ الأمريكي يقر مسودة موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار

2021/08/12
الساعة 1:53 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الشيوخ الأمريكي يقر مسودة موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار
المواطن - متابعة

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مسودة موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار، لدعم الاستثمار الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي، بموافقة 50 صوتًا مقابل 49.

تفاصيل خطة الموازنة:

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر: إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا الموازنة، مما يضع الجميع على المسار لإحداث تحوّل تاريخي في كيفية عمل الاقتصاد الأمريكي بالنسبة للأمريكيين.

وتشمل خطة الموازنة، تمويلًا لتدابير تتعلق بالمناخ، واستثمارات جديدة في البنى التحتية، تتضمن مواد حذفت من حزمة مجلس الشيوخ، ومنح إقامات لملايين العمال المهاجرين، إضافةً إلى دفع أقساط الجامعات الحكومية لمدة عامين.


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