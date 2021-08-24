الصحة: تأكد من فحص اللياقة لطفلك

المواطن - الرياض

دعت وزارة الصحة للتأكد من فحص الأطفال للالتحاق بالصف الأول الابتدائي (اللياقة)، لمساعدتهم في رفع مستوى تحصيلهم العلمي.

هدف برنامج اللياقة:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن برنامج اللياقة هو برنامج فحوصات طبية تجرى للطلبة المستجدين قبل دخولهم للمدرسة لاكتشاف المشكلات الصحية التي قد تعوق دون انتظامهم في التعليم العام، حيث يهدف إلى الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية، أو المزمنة، أو الإعاقة والتي يمكن أن تتعارض مع انتظام الطالب في التعليم العام.

كما يهدف البرنامج إلى التأكد من استكمال التطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني، وكذلك تقديم التوعية الصحية.

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