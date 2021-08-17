الصحة تحث على استكمال التحصين: متحورات كورونا سريعة الانتشار

المواطن - الرياض

حثت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات كورونا سريعة الانتشار -بإذن الله-، مهيبة بالجميع إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق “توكلنا” للحصول على اللقاح.

التحصين لمواجهة متحورات كورونا

وكانت هيئة الصحة العامة “وقاية”، أوضحت في وقت سابق اليوم، أنها تتابع ما تم نشره مؤخرًا من المراكز المختصة عالميًا ومحليًا في مجال الصحة العامة فيما يخص متغيرات كوفيد-19، وخصائص وفعالية لقاحات كورونا، وتأثير ذلك في خفض عبء المرض حول العالم.

وأشارت إلى أنها تابعت أيضاً مستجدات متحورات كورونا، وأثر الجرعة الأولى من اللقاح داخل المملكة على انخفاض المنحنى الوبائي وعدد الحالات وانحسار متحورات (ألفا وبيتا)، وكذلك تابعت المستجدات بشأن متحور “دلتا” الذي تم رصده في فحوص التسلسل الجيني بالمملكة مؤخرًا، حيث تشير الدراسات إلى أنه أكثر قابلية للانتقال عند مقارنته بالمتغيرات الأخرى، حتى في الأفراد الذين تم تلقيحهم، ولكن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين بجرعتين قد تحدث في نسب صغيرة فقط مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يتلقوا اللقاح..

فعالية لقاحات كورونا

وبيّنت أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنين (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

حالات كورونا الجديدة

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (569) حالة مؤكدة وتعافي (704) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة منها (1295) حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539698) حالة وحالات التعافي (524765) حالة، فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8431) حالة “رحمهم الله جميعًا”.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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