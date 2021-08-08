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الصحة تطلق حملة لا يخدعونك للتحذير من الشائعات حول اللقاحات
بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين

الصحة تطلق حملة لا يخدعونك للتحذير من الشائعات حول اللقاحات

2021/08/08
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة تطلق حملة لا يخدعونك للتحذير من الشائعات حول اللقاحات وزارة الصحة
المواطن - واس

بدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار لا يخدعونك تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ،وتتضمن الحملة مقطعا تثقيفيا من خلال الـ”الفيديو” سيُنشر عبر حساب الصحة في “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة”.

توعية المجتمع: 

ويأتي ذلك بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق ويزورونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

جهود الصحة: 

‏وتأتي هذه الحملة تواصلًا لجهود الصحة للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

الصحة تطلق حملة لا يخدعونك للتحذير من الشائعات حول اللقاحات - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. قطر الندى

    المشكلة الشائعات أثرت على البعض نفسيا صارت مثل الفوبيا من اللقاح انا اوصل لمركز التطعيم وارجف وصعوبة بالبلع مرتين وماقدرت اخذ الجرعة الثانية مع ان والله ودي أخذها ومقتنعة بس في شيء اثر فيني بدون مااحس كلام في جمعة حريم ومع الضغوط النفسية صار لاشعوري الواحد متخوف تصير اعراض فوبيا قوية ايش الحل في هالحالة استشارة نفسية مثلا علاج نفسي تنويم مغناطيسي اي شي يساعد

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