الصحة توفر لقاح كورونا لمن فوق الـ70 عامًا بالمنازل

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، توفير خدمة حصول كبار السن من الفئة العمرية 70 عامًا وأكثر، على لقاح كورونا في المنزل.

حجر لقاح كورونا:

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: أبوابهم لنا مفتوحة.. ويدانا لهم ممدودة، احجز لكبير السن من الفئة العمرية (70) سنة وأكثر موعدًا لأخذ لقاح كورونا في المنزل.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي: هنا.

هدف الخدمة:

ولفتت الصحة إلى أن الخدمة تم إطلاقها حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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