الصحة لـ الطلاب والطالبات: تم حجز مواعيد للجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بحجز مواعيد الجرعة الأولى للقاح كورونا مسبقًا للفئة العمرية (١٢-١٨) للطلاب والطالبات.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن للطلاب والطالبات الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد.

حرصًا منا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية (١٢-١٨) عامًا فقد تم حجز مواعيد الجرعة الأولى لهم مسبقًا.

يمكنكم الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 3, 2021

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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