الصحة للطلاب والطالبات : عليكم تلقي لقاح كورونا قبل 8 أغسطس

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة دعوتها إلى جميع الطلاب والطالبات بضرورة الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل يوم 8 أغسطس المقبل.

وقالت الوزارة : الصحة تؤكد على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ أغسطس للتمكن من أخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول؛ حيث إن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع.

لقاح كورونا شرط الدراسة الحضورية

وكانت وزارة التعليم أعلنت يوم أمس أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وقالت المتحدث باسم وزارة التعليم – للتعليم العام – ابتسام الشهري :ستكون الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

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